مفاجآت هيا الشعيبي.. مسلسلين وبرنامج و"لوك" جديد

يبدو أنّ الفنانة هيا الشعيبي تجاوزت موضوع تبادل القضايا مع رفيق دربها السابق طارق العلي، الذي شاركها تألّقاً دام عشرة سنوات في مسلسلات وبرامج ومسرحيات ناجحة، إذ ستقدم خلال شهر رمضان عدة أعمال مع مختلف النجوم.

الشعيبي قالت لـ"سيدتي نت" أنّها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي الجديد "ياللي ماله أول"، بطولة نخبة من نجوم الكويت بينهم سعد الفرج وعبد العزيز المسلم وانتصار الشراح وعبد الإمام عبدالله ومشعل الشايع ومبارك المانع وعبدالله البدر وسعاد علي ودانة المساعيد وآلاء الهندي وآخرين، ومن اخراج البيلي أحمد.

وأضافت الشعيبي أنّ العمل عبارة عن كوميديا حقيقية، تتمثّل بعدّة مواقف مشوّقة وجميلة بين أبطال العمل، كاشفة أنّها تجسّد من خلال المسلسل دور إبنة الفنانَين سعد الفرج وإنتصار الشراح وشقيقة عبد العزيز المسلم.

وبسؤالها عن طبيعة الشخصية التي تؤديها بالعمل ردت هيا ضاحكة "أجسّد شخصية الفتاة التي أحبّ "الكشخة والموضة"، وهي الفتاة التي تهتم بمظهرها وشكلها و تعيش حياتها دون أن تحرم حالها من أي شئ"، وأردفت أنّ دورها "لا يخلو من المفارقات الكوميدية التي تجمعني بزوجي، الذي يلعب دوره الفنان مشعل الشايع".

على صعيد آخر، أعربت نجمة الكوميديا هيا الشعيبي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "العافور" مع العملاق عبدالحـسـين عبدالرضا، مؤكّدة أنّها مستمتعة بالعمل مع كوكبة النجوم التي تشارك في العمل، ومنهم أحمد السلمان، جمال الردهان، الهام الفضالة، ، ميس كمر، محمد صفر، فوز الشطي، محمد الرمضان، وعبدالله الخضر. وقالت أنّ المسلسل يعتبر اجتماعيا كوميديا، كونه خليط بين الدراما والكوميديا، وهذا ما سيلاحظه المشاهد من خلال نص جيد ورؤية إخراجية مختلفة، مشيرة إلى أنّها تجسّد من خلال العمل شخصية مختلفة وجديدة ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، ومتوقّعة أن يحقّق العمل النجاح خلال عرضه في رمضان.

أمّا عن برامج المسابقات، كشفت الشعيبي أنّها ستقدّم مع أمل العوضي وبشار العوضي وحلا الترك، برنامج مسابقات جماهيري على إحدى قنوات MBC خلال شهر رمضان المقبل، وتابعت أنّ "إسم البرنامج ليس مقرّراً بعد، لكني أعد جمهوري أنّه سيرى برنامجاً جديداً ومختلفاً شكلا ومضموناً". وأضافت أنّه "عبارة عن برنامج مسابقات مختلف، بفكرة جديدة تتميّز بالعفوية وخفة الظل، وأعدكم بأنّي سأظهر من خلال البرنامج بلوك جديد سيكون مفاجأة للجمهور".

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