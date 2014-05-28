كريم لتنشيط شباب منطقة العين من Lancôme

التعب، الإرهاق، الإنهاك... مما لا شك فيه أن الإجهاد أحد أكثر مشاكل القرن الحادي والعشرين على مستوى العالم. وكلنا ندرك أسبابه: الضغوط، الأرق، أعباء العمل، والعوامل البيئية... وبغض النظر عن العمر، ونوع البشرة، والمكان الذي نعيش فيه، يمكن للإجهاد أن يؤثر على بشرة المرأة وتقاسيم وجهها، ما يجعلها تبدو أكبر سناً من عمرها الحقيقي، وعلى وجه الخصوص في منطقة محيط العين الحساسة التي تعد من المناطق الرئيسية التي يكون التأثير فيها مركّزاً.

وقبل أن تتحول آثار الإجهاد إلى علامات الشيخوخة، تقدم Lancôme الحل: كريم جديد لتنشيط شباب منطقة محيط العين Advanced Génifique Yeux Youth Activating Eye Cream. وهو مستوحى من أبحاثنا الرائدة في العلوم الجينية والبروتينية، حيث يجمع الكريم بين أحدث التقنيات البصرية ومزيج من العناصر الفعالة لمكافحة آثار الإجهاد، والتي تم اختيارها لخصائصها المناسبة لمنطقة محيط العين الحساسة.

النتيجة، حلاً شاملاً صمم خصيصاً للمرأة بجميع الأعمار، ولكل أنواع البشرة والأعراق، ولكل امرأة تسعى لمكافحة ليس فقط شيخوخة البشرة الناجمة عن التقدم بالعمر، وإنما أيضاً شيخوخة البشرة الناجمة عن آثار الإجهاد.

وقد أثبت كريمAdvanced Génifique Yeux الذي تمت تجربته واختباره من قبل النساء، فعالية مذهلة للغاية لدرجة أن كل امرأة بين اثنتين ممن استخدمنه، استعادت تألق عينيها كما لو نعمت بنوم ساعتين إضافيتين... 1

1تقييم ذاتي - 53 امرأة - 4 أسابيع.

استوحي كريم Advanced Génifique Yeux من النهج الجيني والبروتيني لمستحضرAdvanced Génifique، ليستهدف خمس علامات رئيسية لشباب البشرة، وخمسة آثار للإجهاد في منطقة محيط العين. فتتراجع الخطوط الرفيعة، وتتحسن نعومة البشرة وملمسها، وكذلك متانتها بالإضافة إلى شدّها، وذلك من خلال تركيبة تضم مزيجاً من المكونات القوية، لتفعيل وتنشيط شباب البشرة وجعلها مرتاحة، وإصلاح آثار الإجهاد الملحوظة.