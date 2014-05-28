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بكار: السيسي تعرض للخيانة من رجال الأعمال ورموز الوطني والقوي السياسية

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بكار: السيسي تعرض للخيانة من رجال الأعمال ورموز الوطني والقوي السياسية بكار: السيسي تعرض للخيانة من رجال الأعمال ورموز الوطني والقوي السياسية

نادر بكار

كشف نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام عن  أن المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح الرئاسى، تعرّض للخيانة من رجال الأعمال ورموز الوطنى والقوى السياسية، الذين تخلوا عن دعمه، وباعوه، عندما قال إنه لن يسدد فواتير لأحد حال فوزه فى الانتخابات،

وقال بكار في حوار تنشره صحيفة “المصري اليوم”  غدا  إن حزب النور شارك فى التصويت على غير ما يتردد فى وسائل الإعلام، مؤكدا أن حزبى الوطن والأصالة، والجبهة السلفية لم تشارك فى الانتخابات لأنها ضد الدولة وضد 30 يونيو.

وأضاف بكار،  أن من يراهن على عودة الإخوان خاسر، وحزب النور هو الكيان السياسى الوحيد الذى عمل فى الشارع لدعم المشير، وأكد أن الإخوان لا يعترفون بالحقيقة.. ورهانهم على إفساد خارطة الطريق ووقف تنفيذها فشل، وهناك من تعمد إحراج السيسى أمام الشعب والرأى العام العالمى، وشارك فى ذلك بعض وسائل الإعلام

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