«صياغة الدستور الليبي»: مجلس القضاء زج بنا في قرار سياسي دون مشاورتنا

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أنه كان يتوجب على المجلس الأعلى للقضاء التشاور معها قبيل زجها في أي قرار سياسي لحل أزمة البلاد.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا، مطلع الأسبوع الجاري، يقضي بتشكيل لجنة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تتكون من 7 أعضاء يتقدمهم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقال الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، في تصريحات، الأربعاء: «المجلس الأعلى للقضاء يمثل جهة قضائية مستقلة لا تملك القرار السياسي ولا إصدار أوامر لتشكيل مثل هذه اللجان، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور جسم مستقل ومنتخب من الشعب الليبي وجهدها ينصب فقط على كتابة مشروع الدستور الدائم وعرضه على الاستفتاء، حيث ينبغي أن توفر لها البيئة المناسبة والاستقرار بعيدًا عن التجاذبات السياسية».

وأضاف: «في كل الأحوال إذا ما طلب الشعب الليبي من الهيئة التدخل في حل الأزمة وبشكل واضح، ستقوم الهيئة بالاجتماع وتدارس مثل هذا الطلب إذا قدم إلينا، وسنصدر حينها قرارنا بما يخدم مصلحة الوطن، نحن لسنا معنيين بأي حراك سياسي أو عسكري بما فيها عملية الكرامة، معنيون فقط بالشعب الليبي وبخدمة تطلعاته لدستور يضمن حقوقه ويحدد واجباته».