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عمرو موسى: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية جيدة

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عمرو موسى: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية جيدة عمرو موسى: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية جيدة

عمرو موسي

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لاعداد الدستور إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية جيدة وتعد رسالة للعالم بتأييد الشعب لمرحلة جديدة من الديمقراطية.
> وقال موسى ـ في تصريح خاص لقناة “الحياة” الفضائية مساء اليوم /الاربعاء/ ـ “نرجو أن يكون تأييد الرئيس القادم قويا وتفويضا جديدا امام العالم لقيادة المرحلة المقبلة .”
> وحول دوره خلال المرحلة المقبلة وهل سيكون له دور في قال عمرو موسى إنه مهتم بما سوف يحدث لمصر عقب انطلاق الجمهورية الثالثة وحلف يمين الرئاسة ، لافتا إلى أنه لابد على من يتولى اى منصب خلال الفترة القادمة أن يكون قادرا على خدمة هذا الوطن .

أ ش أ

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