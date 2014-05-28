“صوتى حيفرق” تدعو السيدات ذات الإعاقة بأسوان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظمت جمعية حماة السلام لتمكين النساء و ذوى الاعاقة بأسوان بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل ; لتمكين النساء ذات الإعاقة مبادرة ، لحث السيدات المعاقات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار “صوتى حيفرق”.

وقالت منسقة المبادرة ، إنَّ المبادرة تأتى ضمن مشروع نساء يقدن التغيير لتمكين النساء ذات الإعاقة من المشاركة السياسية الفعالة ، و دعم و رفع قدرات النساء و تأهيلهن للحياة السياسية كناخبات و مرشحات.

وينفذ هذا المشروع فى محافظات القاهرة ، والجيزة ، وسوهاج ، والمنيا وبنى سويف والاقصر وأسوان بدعم من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت انه لاول مرة فى مصر تشارك مجموعة من السيدات الصم فى عملية مراقبة الانتخابات ورصد وكتابة التقارير حول مشاركة النساء ذات الاعاقة فى المشاركة السياسية.

وقالت ان المبادرة مستمرة بعد الانتخابات لتاهيل بعض النساء ذات الاعاقة للترشح فى انتخابات مجلس الشعب والمحليات اعمالا بمواد الدستور المصرى وأضافت أنجيل جوزيف مسؤلة المبادرة بجمعية حماة السلام ان المبادرة بدأت منذ شهر وقمنا بتنفيذ عدد من الأنشطة منها ورش تدريب لرفع قدرات النساء ذات الاعاقة على قانون المحليات – المواطنة – وتدريب على مراقبة الانتخابات.

و استخراج بطاقات متابعة محلية لمراقبة العملية الانتخابية لعدد من النساء ذات الاعاقة لأول مرة فى مصر.