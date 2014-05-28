قيادي بالنور للمقاطعين: اتقوا الله في مصر

تفقد الشيخ عادل نصر عضو مجلس شيوخ حزب النور اليوم لجان الانتخاب بمركز سنورس.

قدم خلالها ، الشكر لأبناء الحزب على ما قدموه من جهد فى الانتخابات ، قائلا تقبل الله سعيكم وجعله الله فى ميزان حسناتكم” .

وطالب نصر شباب النور بحشد جماهير الشعب المصرى حتى يقوم الجميع بواجبهم الوطنى فى هذه اللحظات الحرجة فى عمر الوطن وليثبتوا للعالم اجمع أن الشعب المصرى لديه من الوعى والحب لبلاده ما يرد كيد المتآمرين عليه.

طالب الشيخ نصر من قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية إلى مراجعة أنفسهم وتغليب المصلحة العليا للبلاد والذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بإيجابية.

ودعاهم “نصر” إلى عدم الالتفات للدعوات التى لا تراعى المصالح الوطنية ، مشددا على أنه يجب أن نغلب المصالح العامة على كل هوى شخصى وفئوى وأن نعبر ببلادنا هذه المرحلة وأن نأخذ الدرس والعبرة مما نرى فى سوريا وليبيا وغيرها.

اما من يدعو للمقاطعة فوجه نصر لهم رسالة قائلا “اتقوا الله فى مصر واتقوا الله فى الشباب وآن الأوان أن تراجعوا مسلككم وتاخذوا الدروس من تجاربكم” .

وتابع ” مصر لا تحتمل مزيد من الانقسام ولتعلموا أن ضياع الاوطان لن يصب فى صالحكم بل المستفيد الأول والأخير منه هم أعداء هذه الأمة”.