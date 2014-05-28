عبدالعظيم : أتمنى أن يكون دعم حزب النور للسيسي خالي من المصالح

قال حازم عبد العظيم أمين لجنة الشباب بحملة المشير السيسي المستقيل أن تمديد الجنة العليا للانتخابات العملية ليوم ثالث هو لإعطاء فرصة للوافدين للانتخاب ، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو إتاحة أكبر فرصة ممكنة اللناخبين بالتوجه للتصويت ولو بلغت نسبة المصوتين 26 مليون ستكون نسبة ممتازة .

وأشار عبدالعظيم أن المرشح حمدين صباحي يسلك طريق أن الدولة تساعد المشير السيسي وأن اليوم الذي تم تمديده في الانتخابات هو لإنقاذ السيسي في الانتخابات ، مؤكدًا أن هذا نوع من الابتزاز وأنه كلام غير صحيح .

وأوضح عبدالعظيم أن حملة المرشح السيسي الرسمية تتكون من 10 أفراد منهم 5 شباب ، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحملتين الرسمية والشعبية لم يكن منظمًا.

وتمنى عبد العظيم أن يكون دعم حزب النور للمشير السيسي هو لصالح الوطن فقط دون البحث عن البحث عن أي مصالح شخصية .