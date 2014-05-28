وفاة الكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو

توفّت الكاتبة والشّاعرة الأمريكية Maya Angelou صباح يوم الإربعاء في منزلها بولاية كاليفورنيا، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد تدهور وضعها الصّحي، حسب ما أفاد به النّاطق الإعلامي باسم الكاتبة.

وبالإضافة إلى كونها كاتبة وشاعرة، كانت Angelou ناشطة في مجال حقوق الإنسان، كما برعت في مجالات عدّة مثل الغناء، والتّمثيل، والرقص، والإخراج، فضلاً عن أنّها أتقنت 6 لغّات.

وحصلت الكاتبة على العديد من الجوائز العالمية أهمها: 3 جوائز Grammy، وترشّحت لجائزة Tony Awards في العام 2011، كما منحها الرئيس الأمريكي Barack Obama الميدالية الرئاسية للحرية.

وحصدت Angelou خلال حياتها، أكثر من 30 جائزة شرف من حول العالم، وكان من المقرر أن تتكرّم بجائزة "Beacon of Life Award" في 30 أيار/مايو من الشهر الحالي بمدينة هوستون.