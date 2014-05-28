سبب توتر فرقة Black Sabbath في أبو ظبي

في مؤتمر صحفي أقامته شركة فلاش اليوم في فندق "شنغريلا" أبو ظبي حضرته الفرقة الشهيرة Black Sabbath المكونة من ثلاثة أفراد هم أوزي أوزبون، توني لومي و جيزير بتلر استعداداً لحفل سيحيوه غداً في جزيرة ياس "دو أرينا" والتي تعدّ الحفل الأول لهم في المنطقة.

وغلب على المؤتمر حالة من الضحك والمزاح وخفة الدم حيث كانوا يجيبون وسائل الإعلام بالمزاح والضحك. في بداية المؤتمر رحب جون ليكرش المدير التنفيذي لشركة فلاش بالحضور قائلاً: "نحن سعداء بإقامة هذا الحفل ونتوقع أنها ستكون ليلة ساخنة غداً بوجود تلك الفرقة المميزة التي لها تاريخ عريق".

فيما قال توني رداً على سؤال من وسائل الإعلام عن استعداداتهم للحفل بأنهم دائماً يكونون في حالة توتر وعصبية قبل أي حفل.

وعلق أوزي الذي كانت ترافقه زوجته:" لكن كل هذا التوتر والعصبية يزولان ونحن على خشبة المسرح التي أعتبرها سحراً".

وعقب المؤتمر وقفت الفرقة لالتقاط الصور مع بعض من "الفانز" الذين حضروا خصيصاً لرؤيتهم والتقاط الصور معهم. ولكنهم رفضوا إجراء أي مقابلات مع وسائل الإعلام ولاحظت "سيدتي" أن إدارة أعمالهم تتعامل مع وسائل الإعلام بطريقة غير لائقة حيث طلبت منهم المغادرة بأسلوب غير لائق بحجة أنهم يقفون أمام القاعة التي هم بداخلها.

ولكن إن لم يكن هناك احترام لوسائل الإعلام التي تمّت دعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي فمن الأفضل عدم دعوتهم لأنهم يعتقدون أنه كون وسائل الإعلام حضرت الحدث انتهى الأمر وانتهى دورهم وهذا المفهوم خطأ.