الفنان فيصل العيسى: "شباب البومب 3" يستقطب ذائقة الشباب المختلفة

صرح الفنان الشاب فيصل العيسى بأنّه يراهن على استقطاب أذواق الشباب السعوديين المختلفة، لمشاهدة الجزء الثالث من مسلسله الكوميدي الاجتماعي الشبابي "شباب البومب"، خلال شهر رمضان المقبل على القناة الرياضية السعودية.

وأوضح العيسى أنّ مدة كل حلقة 15 دقيقة، تتناول قضية شبابية تخصّ كرة القدم أو الرياضة أو الإنشاد أو الفن والسينما، إلى جانب طرح العديد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية والترفيهية والأكشن وغيرها، لافتاً إلى أنّ عملية المونتاج قاربت على الانتهاء، لتسليم العمل كاملاً للتلفزيون السعودي كي يكون لديه وقتاً كافياً ليستعدّ للعرض.

وشدد العيسى على أنّه لم يواجه أية مشكلة خلال تصوير العمل سواء بالمملكة أو بالبحرين، عدا الأحوال الجوية السيئة في الرياض في الأيام الأخيرة للتصوير، لاسيما وأنّ أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة وفي الشارع، نافياً ما تردد عن قصد المسلسل الإشارة لشارع المعارض في البحرين كمكان لسهر بعض الشباب السعوديين بشكل سيئ، وإنّما كان ذلك لإبراز تعلق الشباب السعوديين بمشاهدة السينما خارج المملكة، وقال: "التصوير بالبحرين ليس منطلق سلبي بل إيجابي".

وأشار إلى أن كواليس التصوير كانت أكثر من ودية، تخلّلتها عدة مواقف كوميدية وقفشات بين الفنانين، خاصة وأنّ أغلب فريق المسلسل عملوا سوياً من قبل، مشيداً بمشاركة اللاعب الدولي السعودي محمد نور الذي لم يخف من الكاميرا وكان متعاوناً لأبعد الحدود، وكذلك فيحان والمنشد حامد الضبعان والملحن خالد العليان والكثير من الشخصيات التي شاركت ومثلت لأول مرة في خلال مسيرتها.

وأعرب العيسى عن سعادته باستقبال الجمهور لعرضه المسرحي "شباب البومب"، برعاية من أمير منطقة حائل، خلال حفل يوم المهنة في جامعة حائل منذ أيام بحضور عدد كبير من الطلاب.

يشار إلى أنّ "شباب البومب 3" من إنتاج فيصل العيسى، وتأليف ورشة كتابة تتكون من عبدالعزيز الفريحي، ومحمد الفهادي، وعبدالله الوليدي، ومحمد العنزي، وسامي مزيد، ومن إخراج جمعان الرويعي، وبطولة كل من: فيصل العيسى، وفيصل العمري، وشعيفان محمد، وماجد مطرب فواز، وبدر اللحيد، وعبدالعزيز الفريحي، ومرزوق الغامدي، وعلي المدفع، وخالد سامي، ومحمد الكنهل، والملحن خالد العليان.

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