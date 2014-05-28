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مدير عام حديقة الحيوان: الحريق قضاء وقدر وسنفتح باب التحقيق

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مدير عام حديقة الحيوان: الحريق قضاء وقدر وسنفتح باب التحقيق مدير عام حديقة الحيوان: الحريق قضاء وقدر وسنفتح باب التحقيق

أرشيفية

قال عصام بطاوي المدير العام لحدائق الأسماك و الحيوان بوزارة الزراعة “أن الحرائق التي نشبت في حدائق الحيوان ليست بالمرة الأولى، ولا أعتقد أن هذه الحرائق نشبت بفعل بفاعل”.

و أضاف بطاوي خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “أن الحماية المدنية استطاعت أن تسيطر على الحرائق التي نشبت في جبلاية القرود و بعض الأشجار، وتقوم الآن بتمشيط المنطقة من المخلفات التي نتجت عن الحرائق”.

و تابع بطاوي “أنه سيتم فتح تحقيقات كاملة تتعلق بسبب نشوب الحرائق، وسيتم محاسبة كل من تسبب في حدوثها، ولا يوجد خسائر في أرواح الحيوانات، إلا أن الخسائر تحوي فقط عدد 15 نخلة في الحديقة”.

المراسل: بكر الشرقاوي

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