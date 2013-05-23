مسئول إسرائيلي :مستعدون لمهاجمة سوريا لمنع تهريب الأسلحة المتطورة

أكد قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال عمير ايشيل أنه إذا “انهارت سوريا غداً فسوف نحتاج إلى إتخاذ إجراء لمنع النهب الإستراتيجي للأسلحة المتطورة”، بحسب قوله.

وقال ايشيل يوم 22 مايو بحسب ما جاء بموقع “روسيا اليوم” إن إسرائيل مستعدة لمهاجمة سوريا بهدف منع وصول أسلحة متطورة إلى مقاتلين جهاديين أو إلى “حزب الله” في لبنان في حالة سقوط الرئيس بشار الأسد.

وأوضح ايشيل انه على الإسرائيليين الإستعداد لصراع طويل ومؤلم إذا دخلت قواتهم معركة مع “حزب الله” او إيران، مضيفاً “اذا إنهارت سوريا غداً فسوف نحتاج إلى إتخاذ إجراء لمنع النهب الإستراتيجي للأسلحة المتطورة.”

وأكد ايشيل “يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو للتصرف خلال ساعات”. كما رجح ايشيل ان يتطور الصراع إلى حرب على ثلاث جبهات في وقت واحد مما يتطلب من القوات الجوية الإسرائيلية استخدام “كامل قدراتها”. واضاف ايشيل أن انظمة الدفاع الجوي الروسية (اس ـ 300) “في طريقها” إلى سورية لكنه لم يوضح مصدر تلك المعلومات، مشددا على ان “التفوق الجوي حيوي وعلينا ان نتنافس مع جيل جديد من القدرات”.