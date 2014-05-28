أوباما: واشنطن ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما استمرار التعاون مع مصر في المجال الأمني ومكافحة الارهاب وتدعيم اتفاقية السلام مع إسرائيل.

> وقال أوباما – خلال كلمة ألقاها اليوم/الأربعاء/ في حفل تخرج دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية بنيويورك- ان واشنطن ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر.

> ولفت أوباما – في كلمته التي حاول فيها تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية خلال فترة رئاسته الثانية- الى استمرار سعي الولايات المتحدة للمطالبة بضرورة إجراء اصلاحات في مصر.