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أوباما: واشنطن ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر

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أوباما: واشنطن ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر أوباما: واشنطن ستواصل الاتصال مع الحكومة الجديدة في مصر

الرئيس الأميركي باراك أوباما – أرشيفة

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما استمرار التعاون مع في المجال الأمني ومكافحة الارهاب وتدعيم اتفاقية السلام مع إسرائيل.
> وقال أوباما – خلال كلمة ألقاها اليوم/الأربعاء/ في حفل تخرج دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية بنيويورك- ان واشنطن ستواصل الاتصال مع الجديدة في مصر.
> ولفت أوباما – في كلمته التي حاول فيها تقديم الخطوط العريضة لسياسته الخارجية خلال فترة رئاسته الثانية- الى استمرار سعي الولايات المتحدة للمطالبة بضرورة إجراء اصلاحات في مصر.

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