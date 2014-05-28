بالفيديو.. إلهام شاهين : اللي قال “طظ في مصر” ستسحب منه الجنسية .. وتوقعت سقوط الإخوان خلال عام

طالبت الفنانة الهام شاهين، بسحب الجنسية المصرية من مصري يهاجم مصرلأنه لا يستحقها أن يحمل جنسية هذا الوطن قائلة : كل اللى قال طظ فى مصر .. طظ فيه هو .. وإن شاء الله هتنسحب منه الجنسية ” .

وأضافت شاهين ، خلال حوارها ببرنامج “الرئيس السابع”، عبر قناة “التحرير” أنها توقعت سقوط نظام الإخوان بعد عام من توليهم الحكم قائلة : أنه بعد أسبوع من حكم الرئيس المعزول محمد مرسى توقعت أنه لن يكمل عاما فى الحكم .

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها خاضت حرب شرسة ضد قنوات الإخوان التي هاجمتها وهاجمت غيرها لتفتيت توحد المصريين، وأن الهجوم عليها أثبت لها مدى حب الناس الذين دعموها ووقفوا إلى جوارها .

وعن مشهد الانتخابات الرئاسية انتقدت إلهام شاهين وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها تصدر أحيانًا مشاهد غير حقيقية مثلما تفعل الآن بالإيحاء أنه لا إقبال على التصويت، وأن نسبة المشاركة قليلة، في حين أن المصريين سعداء بالانتخابات ويشاركون بشكل كبير .

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