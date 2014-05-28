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مصدر عسكرى ينفي إحالة 24 من حملة ” حمدين” للنيابة العسكرية

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مصدر عسكرى ينفي إحالة 24 من حملة ” حمدين” للنيابة العسكرية مصدر عسكرى ينفي إحالة 24 من حملة ” حمدين” للنيابة العسكرية

نفى مصدر عسكرى ما تم تناوله فى أحد القنوات الفضائية من تصريحات منسوبة لأحد المسئولين فى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حمدين صباحى بشأن القبض على 24 شخصا من أعضاء الحملة خلال الأيام الماضية وتحويلهم إلى النيابة العسكرية واكد أن التصريحات الذى ذكرها مسئول حملة صباحى مكذوبة ولا أساس لها من الصحة .
> وأوضح المصدر أن القوات المسلحة لم تقم بتحويل أى شخص إلى النيابة العسكرية خلال أعمال تأمين الانتخابات الرئاسية ، باستثناء شخص يدعى أحمد حنفى ابوزيد ، بعدما اعتدى بالسب والقذف على أحد الضباط المكلفين بتأمين لجان منطقة الوراق بالجيزة ، وتوجيه عبارات تمثل اهانة بالغة ضد القوات المسلحة ، وتم حل الموضوع وديا بعد التصالح بين الطرفين.
> وأشار المصدر الى أن القوات المسلحة لا تتدخل فى العملية الانتخابية على الإطلاق ولا تنحاز لمرشح بعينه وتقف على مسافة واحدة من الجميع موضحا أن دور الجيش فى الانتخابات الرئاسية يتوقف على توفير التأمين اللازم لمقار اللجان الانتخابية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية ، وتوفير مناخ آمن للمصريين حتى يتمكنوا من التصويت فى أجواء مستقرة .
> وحذر المصدر من الزج بالقوات المسلحة فى قضايا وخلافات سياسية ، تستهدف النيل من علاقتها بالشعب المصرى العظيم ، وتحاول إثارة البلبلة والفتن داخل المجتمع ، مناشدا وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والمصداقية خلال تناول معلومات أو أخبار تخص المؤسسة العسكرية .

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