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الأهلي: فتحي اقترب من التجديد

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الأهلي: فتحي اقترب من التجديد الأهلي: فتحي اقترب من التجديد

أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي، أن أحمد فتحي لاعب الفريق اقترب من تجديد تعاقده مع المارد الأحمر.

وقال عبد الصادق لموقع ناديه الرسمي "جمعتني جلسة بفتحي في تونس، وكانت إيجابية للغاية ولم تشهد إي خلافات جوهرية."

وينتهي عقد الظهير الأيمن الدولي مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف عبد الصادق "الأمور تسير على ما يرام، ومن المتوقع أن يقوم اللاعب بالتجديد عقب عودته اللاعب من معسكر ."

يُذكر أن فتحي منضم حاليا لمعسكر منتخب استعدادا لمواجهة تشيلي وجامايكا الوديتين.

وكان فتحي قد دخل في مفاوضات مع رئيس اتحاد جدة السعودي، بشأن الانضمام لصفوف العميد بداية من الموسم المقبل.

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