مدرب مكابي تل أبيب يقود النني الموسم المقبل

أعلن بازل الذي يضم محمد النني تعيين البرتغالي باولو سوزا مدربا للفريق خلفا لمورات ياكين الذي انفصل عن النادي بنهاية الموسم المنصرم.

باولو سوزا هو مدرب فريق مكابي تل أبيب الذي خرج على يد بازل في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وذكر بيان النادي السويسري أن سوزا وقع على عقد يربطه ببازل لمدة ثلاثة مواسم وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في الثاني من يونيو المقبل.

وفك ياكين ارتباطه ببازل بعد الفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين.

ويلعب النني بقميص بازل منذ يناير 2013 وحصد معه لقبي الدوري السويسري لموسم 2012-2013 و2013-2014.