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أصحاب مصانع العاشر يخفضون ساعات العمل وأتوبيسات لنقل العمال للجان

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أصحاب مصانع العاشر يخفضون ساعات العمل وأتوبيسات لنقل العمال للجان أصحاب مصانع العاشر يخفضون ساعات العمل وأتوبيسات لنقل العمال للجان

شهد اليوم الثالث من عملية التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية بالعاشر إقبالا متوسطا أمام اللجان التى فتحت أبوابها أمام الناخبين فى موعدها المحدد فى الساعة التاسعة صباحا.

وقرر رجال الأعمال بمدينة العاشر لليوم الثالث على التوالى تخفيض ساعات العمل بالوردية الصباحية، وصرف العمال مبكرا لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، وتوفير أتوبيسات لنقلهم بالمجان من مصانعهم إلى لجانهم الانتخابية سواء كانت بالمدينة أو المحافظات الأخرى.

وكذلك توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من مواطنى المدينة من منازلهم إلى أماكن اللجان.

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