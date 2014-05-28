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تشديدات أمنية فى محيط قسم شرطة الساحل لتأمين العملية الانتخابية

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تشديدات أمنية فى محيط قسم شرطة الساحل لتأمين العملية الانتخابية تشديدات أمنية فى محيط قسم شرطة الساحل لتأمين العملية الانتخابية

يشهد قسم شرطة الساحل بشارع شبرا، تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن بالتعاون مع قوات الجيش، حيث تتمركز عدد من سيارات الأمن المركزى ومكافحة الشغب فى محيط القسم فى إطار الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين العملية الانتخابية.

ويلاحظ التوافد بشكل ملحوظ على اللجان الانتخابية بدوائر الساحل وروض الفرج وشبرا.

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