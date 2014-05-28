تجديد حبس 7 من عناصر تنظيم الإخوان 15 يوم فى اشتباكات عباس العقاد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر المستشار أحمد مجدى تجديد حبس 7 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية ضبطهم يوم الجمعة الماضى في أحداث الاشتباكات التي شهدها شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

> والمتهمون هم “كريم محمود عبد الكريم، وعبد العزيز كاظم محمد، ويحيي أحمد مبروك، وحسام مصطفى شوقى، وأنس أحمد محمد، وسامى رشاد أحمد، وجاد لطفى محمد”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها، إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومقاومة السلطات وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

كان العشرات من عناصر جماعة الإخوان ، قد تظاهروا بشارع عباس العقاد، ورددوا هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة، واعتدوا على قوات الشرطة بالأسلحة النارية والشماريخ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح ناري خرطوش و6 طلقات وشعارات رابعة و2 لاب توب، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20809 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.