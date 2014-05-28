صفوت العالم يهاجم الفضائيات المصرية بسبب الانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور صفوت العالم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، نقد شديد لأداء وسائل الإعلام المختلفة، سواء قبل انطلاق الحملات الانتخابية أو بعدها واصفاً اياه بالأمر الديكتاتورى المعيب، وأشار الدكتور صفوت أن من أحد أسباب ضعف عدد المرشحين للرئاسة هو تعظيمهم لمرشح معين، وتوجيه دعاية مضادة لكل من يفكر أن يرشح نفسه.

وفيما يتعلق بنسب المشاركة فى الإنتخابات قال الدكتور صفوت خلال لقائه فى سياق التغطية الخاصة لبرنامج الرئيس السابع على قناة التحرير، أن المشاركة لا تأتى بدعوة الإعلام، إنما الدافع يجب أن يكون تربوى وثقافى ، مشيرا إلى أن نسب الإقبال ليست قليلة لأننا لم نتعود على المشاركة اجمالا، وأن ما نتحدث عنه من أرقام فهى نسب صافية تخلصنا فيها من أمراض التصويت القديمة مثل تسويد البطاقات وغيرها من أشكال التزوير، وأضاف أن المطلوب هو نجاح العملية الإنتخابية كلها، وليس المطلوب النجاح بنسبة محددة.

وعاب الدكتور صفوت العالم على قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بمد فترة التصويت ليوم ثالث مؤكدا أنَّ القرار طرح كثير من التساؤلات ولم يحل كثير من المشاكل الخاصة بالوافدين، وأشار الدكتور صفوت إن كان من المفروض على اللجنة أن تناقش القرار قبل إصداره مع وكلاء المرشحين.

وأكد صفوت العالم أنه لابد من إعادة النظر فى تكوين لجنة التى تشرف على الإنتخابات بحيث لا تقتصر على القضاة فقط، وانما تضم ايضا عدد من المتخصصين فى السياسة أو الإعلام، مشيرا مثلا أن القضاة ليس لهم خبرة دقيقة بتحديد حجم الإنفاق الإعلانى، والإعلامى للمرشحين.

> واكد الدكتور صفوت العالم أنه يجب من الآن الإستعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة ، مقترحا ضرورة اصدار كتاب من اللجنة العليا للإنتخابات يحدد فيه بالإرقام والإحصائيات كل المعلومات المتعلقة بهذة الانتخابات الرئاسية بحيث يكون مصدر يمكن الإعتماد عليه فى الأبحاث العلمية وقياس الرأى العالم.

وعلى صعيد آخر ، أكد “العالم” أن بعض الإعلاميين تصوروا أن التوجه الدعائى للإعلام سيعطى له مكانة فى النظام القادم، مؤكدا أن هذا لا يليق بالأعلام بعد مرحلة التحول التى مر بها، فالإعلام يعمل عند الشعب وليس عند نظام سياسى بعينه .

واكد أن اهم الإخطاء التى وقع فيها الإعلام هى الدعاية الانتخابية الإستباقية المضادة لكل من يفكر فى الترشح، ثانيا الدعاية الإنتخابية المساندة لأحد المرشحين على حساب الآخر، مما لا يعطى فرص متكافأة بين المرشحين.

وابدى صفوت العالم تخوفه من سعى النظام السياسى المصرى القادم من التحكم فى الأداء الإعلامى مؤكدا أن يجب تحصين الإعلام من خلال تشكيل مجلس أعلى لإدارة الإعلام، وتشكيل نقابة تضم كل الإعلاميين ، فضلا عن وجود ميثاق شرف اعلامى يلتزم به الجميع، إلى جانب تدريب وتأهيل الإعلاميين وضبط الأداء فى مدينة الإنتاج الإعلامى.