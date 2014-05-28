ماريا كاري تغضب جمهور World Music Awards

أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل توزيع جوائز الـ World Music Awards في Monte Carlo's Le Sporting Club بموناكو.

تألق خلال الحفل مجموعة من النجوم العالميين، وقدموا عروضاً مبهرة أشعلت الأجواء.

النجمة العالمية Mariah Carey أثارت غضب الحاضرين بسبب تأخر وصولها إلى الحفل، فكان من المقرر أن تصل عند الساعة الخامسة والنصف، إلا أنها وصلت عند الساعة التاسعة والنصف.

حصلت Carey على جائزتي Pop Icon Award و Best-Selling Solo Artist لأن نسبة مبيع ألبومها تخطت الـ 200 مليون، كما أنها أكثر فنانة تصدرت أغنيات منفردة في أمريكا.

وتألقت Mariah Carey بفستان ساحر من تصميم المصمم العالمي Roberto Cavalli في إطلالتها الأولى، أما الإطلالة الثانية فكانت من توقيع المبدع اللبناني زهير مراد.

أما النجمة Miley Cyrus فقد حازت على جائزة Best Pop Video عن كليب أغنيتها Wrecking Ball.

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