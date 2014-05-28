بالصور .. محافظ مطروح يتفقد اللجان الانتخابية والمستشفي العام

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمدينة مرسي مطروح، للإطمئنان على سير عمليات التصويت خلال اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، كما تفقد مستشفى مطروح العام، واستمع لشكاوى المرضى والعاملين بالمستشفى.

حيث بتفقد اللجان الانتخابية بمدارس المعناوي والسيدة عائشة والرويني بمدينة مرسي مطروح ، واطمئن من المواطنين والمشرفين على اللجان على سير عملية الانتخاب في هدوء وإقبال المواطنين على اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المحافظ، أن هناك اتصالاً مستمرا عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع رئيس الوزراء للاطمئنان على الموقف في المحافظة ، وأن اللجان بدأت في استقبال الناخبين في مواعيدها فى التاسعة صباحا دون تأخير وسط تأمين تام من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون دورهم بكل كفاءة ودقة ، وأن عملية الانتخابات تسير بانتظام.

وناشد المحافظ، جموع الناخبين إلى المشاركة في هذا الحدث الهام فى تاريخ مصر لتأكيد الإرادة والأمل في بناء وطنهم وصياغة مستقبلهم.

من ناحية أخري قام المحافظ، بتفقد المستشفي العام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة واستمع لبعض مطالب المواطنين والممرضات . كما اطمئن على الشيخ مهدي حمزة سليمان من كبار مشايخ قرية جارة ام الصغير بسيوة – اصغر قرية مصرية ،و التى تبعد نحو 280 كيلو جنوب مدينة مرسي مطروح موجها بتقديم كافة الرعاية الطبية له ، كما طالب المحافظ بعرض تقرير الحالة الصحية لأحد المرضي وسرعة توفير بعض الأدوية التى يحتاج إليها المرضي بالمستشفي.