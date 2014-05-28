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الصحة: وفاة شخص وإصابة 13 أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث

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الصحة: وفاة شخص وإصابة 13 أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث الصحة: وفاة شخص وإصابة 13 أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثالث

الانتخابات الرئاسية

أعلن مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة فى بيان له ، اليوم ، عن وفاة مواطن  بلجنة الإمام مالك بمحافظة الإسكندريه ، وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبيه ، وإصابة 13 آخرين بحالات مرضية داخل لجان الانتخابات الرئاسية فى 7 محافظات.

في القاهرة أصيب 3 مواطنين ، من بينهم إثنين بإشتباه التهاب بالزائدة الدودية داخل لجنتى الأمين الراعى بالمعادى الجديدة والعهد الجديد بروض الفرج، وثالث بغيبوبة كبدية داخل لجنة عمر مكرم بالمرج.

وفى أسوان أصيب مواطن بضيق تنفس داخل لجنة خالد بن الوليد وإثنين آخرين بإغماء وتشنجات داخل لجنة غرب سهيل ومدرسة عبد المجيد حسن، وفى أسيوط أصيب مواطن باشتباه التهاب بالزائدة الدودية داخل لجنة دير درونكا ، وإثنين آخرين بإغماء وإشتباه نزله معويه بلجنة المدرسة الإبتدائيه بصدفا ، ولجنة مدرسة ياسر عزت بالنخيله.

وفى القليوبيه ، أصيبت مواطنة بضيق فى التنفس بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية.

وفى الجيزة أصيبت مواطنه بإغماء بلجنة المدرسه الثانويه بنات بالبدرشين ، وفى الأقصر اصيب مواطن بمغص كلوى بلجنة مدرسة إبراهيم غازى ، وفى المنيا أصيبت مواطنه بمغص كلوى أيضا بلجنة بنشير الإبتدائيه.

 

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