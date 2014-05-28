نائب محافظ القاهرة : العاصمة تتخطى حاجز الـ 50 % فى نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أكد اللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن القاهرة ستحقق نسبة مشاركة فى الانتخابات الرئاسية لم تحققها من قبل، مشيرا إلى أنها سوف تتجاوز ال50%.

وقال طاهر – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ – “إن الإقبال على الانتخابات فى الصباح كان كثيفا ثم ضعف فى فترة الظهيرة، متوقعا أن يزيد الإقبال فى الساعات القادمة.. فهذا من الثقافة العامة للشعب المصرى أن يفعل المستحيل فى اللحظات الأخيرة”.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أن نسبة المشاركة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية كانت جيدة، متوقعا أن تتعدى نسبة الحضور ال50%، موضحا أن المنطقة الشمالية يوجد بها 370 لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت مليونا و739 ألف ناخب.

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