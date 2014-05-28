أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. تونس تهزم كوريا بهجمة استغرقت 8 ثوان

Google+ Print
بالفيديو .. تونس تهزم كوريا بهجمة استغرقت 8 ثوان بالفيديو .. تونس تهزم كوريا بهجمة استغرقت 8 ثوان

تغلب التونسي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وأقيم هذا اللقاء الودي بمدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وسجل زهير الزوادي هدف تونس الوحيد في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة استغرقت ثماني ثوان.

ويستعد منتخب تونس لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 ضمن مجموعة واحدة مع والسنغال وأحد منتخبات (تنزانيا أو زيمبابوي أو موزمبيق أوجنوب السودان) والتي ستبدأ في شهر سبتمبر القادم.

ولعبت تونس مباراتها الودية أمام كوريا الجنوبية تحت إشراف المدرب الجديد البلجيكي جورج ليكنس الذي لعب أول مباراة له.

ستلعب تونس مباراة ودية أخرى أمام المنتخب البلجيكي في السابع من يونيو المقبل.

شاهد الهدف من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي