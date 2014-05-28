بالفيديو .. تونس تهزم كوريا بهجمة استغرقت 8 ثوان

تغلب المنتخب التونسي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وأقيم هذا اللقاء الودي بمدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وسجل زهير الزوادي هدف تونس الوحيد في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة سريعة استغرقت ثماني ثوان.

ويستعد منتخب تونس لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 ضمن مجموعة واحدة مع مصر والسنغال وأحد منتخبات (تنزانيا أو زيمبابوي أو موزمبيق أوجنوب السودان) والتي ستبدأ في شهر سبتمبر القادم.

ولعبت تونس مباراتها الودية أمام كوريا الجنوبية تحت إشراف المدرب الجديد البلجيكي جورج ليكنس الذي لعب أول مباراة له.

ستلعب تونس مباراة ودية أخرى أمام المنتخب البلجيكي في السابع من يونيو المقبل.

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