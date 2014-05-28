الأهلي يطلب مساعدة وزير الشباب لتأجيل امتحانات تريزيجيه

طالب مجلس إدارة الأهلي، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتدخل لدى وزارة التربية والتعليم للموافقة على تأجيل امتحانات تريزيجيه في الثانوية العامة.

ويحتاج المارد الأحمر للاعبه الشاب لخوض مباراة سيوي سبور الإيفواري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في السابع من يونيو المقبل.

وهو الموعد الذي يتعارض مع موعد امتحانين من المقرر أن يخضع لهم اللاعب يومي السادس والتاسع من يونيو.

وجاءت الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر، لتجعل من تواجد تريزيجيه أمرا ضروريا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على صدارة المجموعة، والتي يحتلها برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن سيوي والنجم الساحلي التونسي أقرب ملاحقيه.