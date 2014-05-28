عبد الفضيل وميدو يتركان الإسماعيلي إلى وادي دجلة

أقر سامح عبد الفضيل مدافع لإسماعيلي بتعاقده مع وادي دجلة لمدة موسم واحد، مؤكدا انتقاله لناديه الجديد بصحبة زميله عبد الحميد سامي.

ويعد عبد الفضيل وميدو من اللاعبين اللذين كانت إدارة النادي الإسماعيلي قد سبق وأعلنت رغبتها فى تجديد تعاقدهما الذى ينتهى فى نهاية الموسم الحالي.

وقال لاعب الدراويش لـFilGoal.com "كنت أرغب وميدو في الاستمرار مع الإسماعيلي."

وتابع "لكن عدم وضوح الرؤيه فيما يخص الحصول على مستحقاتنا المتأخرة بجانب المبالغ المعروضه للتجديد جعلنا نفضل دجلة."

وأضاف اللاعب "حصلنا على مقدم تعاقد فور التوقيع لوادي دجلة."