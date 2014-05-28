فرقة باليه القاهرة تعرض “روميو وجوليت”بداية من الجمعه المقبل

تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف ارمينيا كامل العرض الشهير”روميو وجوليت”بداية من الجمعه المقبل30مايو ،وذلك فى الثامنة مسائا على المسرح الكبير بالآوبرا.

وتقدم الفرقة خمس ليال للعرض،وذلك ىأيام الجمعة ، الاحد ، الاثنين ، الثلاثاء والاربعاء 30 مايو 1 ، 2 ، 3 ، 4 يونيو،وبأتى هذا فى ختام موسمها الفنى 2013 – 2014

> العرض من إخراج عبد المنعم كامل ،ويقدم بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو هشام جبر ،ووضع موسيقاه الروسى العالمى سيرجى بروكوفيف والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكى ، جون كرانكو ، ماكميلان وعبد المنعم كامل ،وهو مستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الانجليزى الشهير وليم شكسبير التى تحمل نفس الاسم وتدور فى مدينة فيرونا الايطالية وتحكي قصة الصراع بين ارقى عائلتين فى المدينة منتيجيو وكابوليت حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولا الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت .