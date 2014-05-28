محلب : ضمير الحكومة راض عن الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن المشهد الإنتخابى رائع وسيسجله التاريخ للشعب المصرى، مضيفاً أنه على الرغم من مد أيام الإنتخاب ليوم ثالث إلا أن الحكومة التزمت بقرار اللجنة العليا للرئاسة واستمرت فى الإجراءات التأمنية التى بدأتها من أول يوم، وذلك فى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الرئيس السابع على فضائية التحرير .

وأشار إبراهيم محلب أن ضمير الحكومة راضى لأن الإنتخابات تمت بحياد وشفافية واصفا الإنتخابات بالنموذجية على مستوى العالم كله، مؤكدا أن الحكومة التزمت بالحياد وعدم الإنحياز لمرشح على حساب الآخر، وأن الرقابة الدولية ستشهد أنه لم يكن هناك سلبيات تذكر.

وقال المهندس محلب أن من واقع متابعته للإنتخابات يرى أن الإقبال جيد مشيرا انه مد التصويت ليوم ثالث يعطى للمواطن الذى لم يدل بصوته فرصة أكبر للمشاركة.