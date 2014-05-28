برشلونة يتوصل لاتفاق مع برافو حارس ريال سوسيداد

أ ش أ - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل نادي برشلونة لاتفاق مع كلاوديو برافو حارس مرمى ريال سوسيداد يقضي بانتقاله لصفوف الفريق الكتالوني خلال هذا الصيف.

وأكدت التقارير، التشيلي الدولي وافق على الانضمام لبرشلونة بعدما حصل على وعد بمساواته بالحارس الجديد بالفريق تير شتيجن وتبادلهما على حراسة مرمى البلوجرانا.

كما أوضحت الصحيفة أن مسؤولى برشلونة قد انتقلوا الآن إلى مرحلة التفاوض مع ريال سوسيداد حول المبلغ المالي المطلوب للتخلي عن اللاعب.

من جانبها، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أنه على الرغم من وجود شرط جزائي في عقد برافو مع سوسيداد قيمته 30 مليون يورو، إلا أن الحارس حصل على وعد بالسماح له بالرحيل بمبلغ أقل من ذلك إذا فضل عدم الاستمرار فى صفوف الفريق.