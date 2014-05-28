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رئيس ريال مدريد يعتذر عن ' الإفراط في الاحتفال ' باللقب العاشر

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رئيس ريال مدريد يعتذر عن ' الإفراط في الاحتفال ' باللقب العاشر رئيس ريال مدريد يعتذر عن ' الإفراط في الاحتفال ' باللقب العاشر

أكد فلورينتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الاسبانى أن الفوز بالطولة العاشرة لدورى الابطال، حلم تحول اخيرا الى حقيقة.

وأوضح أن أهم إنجازات المدير الفنى كارلو انشيلوتى هو نجاحه فى توحيد الفريق، موضحا أن الفريق حاليا متحد اكثر من أي وقت سابق.

وأضاف أن النقاش المثار حول حراسة المرمى، أمر يقع فى إطار مسئولية المدير الفنى كارلو انشيلوتى ليحله وليس له علاقة به رغم ترديد البعض انه يتحدث كثيرا عن عدم مشاركة كاسياس فى المباريات.

كما اعتذر بيريز عن إفراطه فى إظهار سعادته وفرحته بفوز النادي الملكي ببطولة دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد، متما "اعتذر لو كنت قد اغضبت أي شخص".

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