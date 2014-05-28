«هولاند» سيستقبل «بوتين» في الاليزيه 5 يونيو

أعلن يوري اوشاكوف المستشار الدبلوماسي للكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد لقاء «غير رسمي» مع نظيره الفرنسي، فرنسوا هولاند، في الاليزيه في 5 يونيو المقبل في باريس عشية الاحتفالات بذكرى عملية إنزال الحلفاء في النورماندي.

وقال أوشاكوف «إن بوتين سيتوقف في باريس في 5 يونيو المقبل، وسيعقد لقاء غير رسمي مع الرئيس الفرنسي على عشاء».

وأوضح أوكاشوف أن هذا اللقاء سيعقد في قصر الاليزيه. وأضاف أن الرئيسين «سيتناقشان في مسائل دولية متعددة، وبخاصة الأزمة الأوكرانية».

وكان هولاند أعلن، الثلاثاء، أنه سيجتمع «على انفراد» مع نظيره الروسي لمناسبة الاحتفالات بذكرى الإنزال في النورماندي.

وفي 24 مايو الماضي، أكد بوتين استعداده للقاء كهذا، موضحاً أنه أدرك أن نظيره الفرنسي «راغب في ذلك».

وفي مطلع الشهر الحالي، أكد السفير الروسي في فرنسا حضور بوتين احتفالات السادس من يونيو في النورماندي غرب فرنسا، بعد أن أعلنت باريس إبقاءها على دعوته رغم التوتر غير المسبوق بين الروس والغربيين منذ الحرب الباردة.

وتجرى هذه الاحتفالات غداة قمة لمجموعة السبع ستعقد في بروكسل بعد قرار الغربيين إلغاء قمة مجموعة الثماني في سوتشي جنوب روسيا وتعليق عضوية روسيا في هذه المجموعة على اثر ضمها القرم إلي أراضيها.

ومن جهته، أعلن البيت الأبيض أنه لا يتوقع لقاء منفرداً بين الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وبوتين أثناء الاحتفالات.