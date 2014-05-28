أيمن بهجت قمر : انتخبت السيسي واحترامي لحمدين زاد لعدم انسحابه

أثنى الشاعر أيمن بهجت قمر على موقف حمدين صباحي وعدم انسحابه من انتخابات الرئاسة قائلًا : “برغم إني انتخبت السيسي إلا أن احترامى بيزيد لحمدين صباحى لأنه ما مشيش ورا كلام مراهقين أو زياطين وانسحب لأنه مش رخيص فضل مصلحة مصر عشان بلدنا مش هتدفع تمن قرار لجنة .

وأضاف قمر عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” وارد إنه يبقى غلط وماداش فرصه لشوية جرابيع يتريقوا على البلد بتقل دمهم وغلهم، وإن شاء الله حمدين واللى زيه هيكونوا حائط صد لمعارضة قوية، مصر بخير”.

واختتم قمر كلامه معبرًا عن تفاءله وفخره بالمصريين، مشددًا على عدم اقتناعه بمد الانتخابات ليوم ثالث .