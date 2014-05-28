أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أيمن بهجت قمر : انتخبت السيسي واحترامي لحمدين زاد لعدم انسحابه

Google+ Print
أيمن بهجت قمر : انتخبت السيسي واحترامي لحمدين زاد لعدم انسحابه أيمن بهجت قمر : انتخبت السيسي واحترامي لحمدين زاد لعدم انسحابه

أيمن بهجت قمر

أثنى الشاعر أيمن بهجت قمر على موقف حمدين صباحي وعدم انسحابه من انتخابات الرئاسة  قائلًا : “برغم إني انتخبت إلا أن احترامى بيزيد لحمدين صباحى لأنه ما مشيش ورا كلام مراهقين أو زياطين وانسحب لأنه مش رخيص فضل مصلحة عشان بلدنا مش هتدفع تمن قرار لجنة  .

وأضاف قمر عبر  صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” وارد إنه يبقى غلط وماداش فرصه لشوية جرابيع يتريقوا على البلد بتقل دمهم وغلهم، وإن شاء الله حمدين واللى زيه هيكونوا حائط صد لمعارضة قوية، مصر بخير”.

واختتم قمر كلامه معبرًا عن تفاءله وفخره بالمصريين، مشددًا على عدم  اقتناعه بمد الانتخابات ليوم ثالث  .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب