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رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية: الانتخاب إجراء قانوني غير مرتبط بالكم أو بالحشد

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رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية: الانتخاب إجراء قانوني غير مرتبط بالكم أو بالحشد رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية: الانتخاب إجراء قانوني غير مرتبط بالكم أو بالحشد

المستشار صبري البنا رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية بالقليوبية

أكد المستشار صبري البنا، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية بالقليوبية، أن هناك لجنة واحدة فقط تأخر التصويت بها 49 دقيقة ببنها، مشيرا إلى استبدال رئيسي لجنتين بسبب اعتذارهما عن استكمال الانتخابات لاصابة أحدهما بوعكة صحية، وحالة وفاة لدى الآخر.

ووجه البنا رسالة لوسائل الاعلام بضرورة التفرقة بين المظاهرة والعملية الانتخابية، لأن الأولى قوامها الحشد، أما الثانية فهي إجراء قانوني غير مرتبط بالكم، أو بالحشد، مؤكدا أن هذا خطأ وقعت فيه أغلب وسائل الاعلام.

اوضح البنا أن الاعلام كله يركز على حشد الناخبين كما حدث في ثورة 30 يونيو، التي قلنا كلمتنا فيها وقتها وخلاص، بينما المفترض في الانتخابات ان يركز على حيادية الدولة، واللجان المشرفة على الانتخابات، وهل تمت وفقا للقانون أم لا، وذلك حتى لا نعطي فرصة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، من الاخوان، والعالم الخارجي، بأن يستغلوا ذلك في تشويه الانتخابات، ونحن من نفتح لهم الباب.

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