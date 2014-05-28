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تسريحات شعر لحملك

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تسريحات شعر لحملك تسريحات شعر لحملك

الأربعاء 28-05-2014 17:06

غالباً ما تفضل الحامل، خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل تسريحات بسيطة ناعمة ومريحة للشعر تعطيها نعومة وبساطة، ولا تتعبها في عملها أو في فكرها.
«سيدتي وطفلك» تقدم لك تسريحات عديدة ناعمة وبسيطة، تناسبك في فترة قد يصل فيها التعب إلى أقصاه.

حسب اختصاصيَّة الشعر، رانيا طيبة من صالون كلود ماكسيم، فإن الحوامل يعتمدن في اختياراتهن لتسريحات صيف وربيع 2014 بالنسبة للحامل على إطلالة طبيعيَّة تضفي عليهن لمسة جماليَّة خلاقة وأنثويَّة مع قليل من الإسبراي «مثبت الشعر» المخفف، الخاص بالحوامل ليتناسب مع وضعهن.

 

نصائح اتبعيها في بداية الحمل
1 - تفادي جميع أنواع الصبغات والهاي لايت، و«اللولايت» التي تؤثر سلباً في صحة جنينك.
2 - إذا كنت ترغبين بشدة في صبغ شعرك فاختاري الصبغات الخالية من الأمونيا فهي تضفي على شعرك لمعاناً وترطيبا.ً
3 - لا تستخدمي مجفف الشعر؛ لأنَّه مضر أيضا لفروة رأسك وجنينك طوال فترة الحمل.
4 - قبل أن تشتري أي نوع من أنواع المواد المعالجة للشعر تعرفي على نسبة تركيز المكونات النشطة ومقدار فاعليتها.
5 - قصي أطراف شعرك كل ثلاثة أشهر.


مستحضرات خالية من المواد الكيميائيَّة
bed head
sckwarzkopf
Botox
جميع هذه المواد تعالج الشعر المتعب والمتقصف الفاقد الحيويَّة بجلسة واحدة فقط، وتركيبتها عبارة عن أحماض الفاكهة الطبيعيَّة التي تجعل شعرك صحياً وقوياً ولامعاً.

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سيدتي