«الرقة» .. لن تختار الرئيس السوري القادم

قال الناطق باسم المحكمة الدستورية العليا في سوريا ماجد خضرة لوكالة الأنباء الفرنسية «إن الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في الثالث من يونيوستجري في جميع المدن السورية باستثناء الرقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المتشدد».

>وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن عدد الناخبين السوريين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، بلغ أكثر من 15 مليون شخص داخل وخارج البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن «عدد المواطنين السوريين الذين يحق لهم الانتخاب وفقًا للدستور وقانون الانتخابات العامة ممن أتم الثامنة عشرة من عمره في يوم الانتخابات والمسجلين في السجل الانتخابي بلغ 15 مليونًا و845 ألفًا و575 ناخبًا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها».

وكانت صحيفة «الوطن» السورية نقلت الثلاثاء عشية عملية الاقتراع في الخارج عن مصدر في وزارة الخارجية أن عدد المسجلين في لوائح الانتخابات في الخارج «تجاوز 200 ألف»، مشيرًا إلى أن العدد «هو رقم مقبول نسبيًّا إذا أخذنا بعين الاعتبار منع كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، حيث تتواجد الجالية السورية بكثافة، المواطنين السوريين عن التعبير عن رأيهم».

وكشف بيان الوزارة أن عدد المراكز الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بلغ 9601 مركز انتخابي تضم 11776 صندوقًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية العربية السورية.