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56.17% من القراء يتوقعون حملة أمنية واسعة لتطهير سيناء من المجرمين

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56.17% من القراء يتوقعون حملة أمنية واسعة لتطهير سيناء من المجرمين 56.17% من القراء يتوقعون حملة أمنية واسعة لتطهير سيناء من المجرمين

فى استطلاع للرأى أجراه، اليوم السابع، تحت عنوان "هل تتوقع عملية أمنية واسعة لتطهير سيناء من الخارجين عن القانون بعد تحرير الجنود؟"، توقع غالبية القراء القيام بعملية أمنية لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، وذلك بنسبة 56.17 %، فيما أكدت نسبة 43.23 % من القراء توقعهم عدم القيام بحملة أمنية فى سيناء بعد تحرير الجنود، فيما أكد 0.61 % عدم اهتمامهم بالأمر.
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مصر 365