الحكام العسكريون في تايلاند يعينون مستشارين والاقتصاد يعاني من الضعف

عيَّن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند جنرالين متقاعدين لهما علاقة بالقصر كمستشارين ليضع بذلك شخصيات قوية معادية لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا في مواقع الصدارة في صراع على السلطة مستمر منذ فترة طويلة.

وخفَّف الجيش حظر التجول المفروض ليلاً الذي طبقه بعد توليه السلطة في انقلاب يوم 22 مايو، على أمل إظهار أن الأمور تعود إلى طبيعتها، ويتوقع أن يُسرِّع جهود تحريك الاقتصاد بعد أشهر من الاحتجاجات السياسية المنهكة.

وتحدثت وزارة التجارة عن تراجع في الواردات نسبته 14.5% في إبريل نيسان عن العام السابق، حيث توقفت الشركات بسبب الغموض الذي يكتنف التطورات السياسية عن استيراد الآلات، وأحجم المستهلكون عن الإنفاق.