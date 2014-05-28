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بالفيديو والصور.. فرنسا تُخلي مخيمات للاجئين عرب وأفارقة بسبب «الجرب»

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قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الشرطة الفرنسية أخلت 3 مخيمات لمهاجرين غير شرعيين غالبيتهم سوريين وأفارقة «لأسباب صحية» في مدينة «كاليه» شمال غرب فرنسا والمقابلة لبريطانيا، صباح الأربعاء، فيما انتقدت بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هذه العملية، مشيرة أن لن تقدم حلول ثانوية للمهاجرين.

Around 700 migrants have set up camp a stone's throw from the port of Calais ready to cross to Britain

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الشرطة بررت عمليتها بأسباب صحية، وأعلنت أن المهاجرين المتواجدين هناك، الواصل عددهم إلى 800 شخصا، يعيشون في ظروف اجتماعية يرثى لها ويعانون من داء «الجرب»، وبالتالي يجب معالجتهم لمنع تفشى هذا الوباء وانتقاله إلى أشخاص آخرين، الأمر الذي لم تصدقه بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

Diseases: The squalid conditions have been a breeding ground for illnesses like Scabies, a contagious skin condition caused by tiny mites which burrow into the skin, causing severe itching and rashes

وقالت الصحيفة إن عملية الإجلاء بدأت في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء، دون أن تصطحبها أعمال عنف، كون أن المهاجرين غادروا خيامهم بهدوء بعدما شاهدوا قدوم الشرطة والصحفيين إليهم.

Would-be travellers have set up bonfires out of bins and beds made of clothes as they wait to cross

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم سوريون وأفارقة، يأملون عبور القناة البحرية الضيقة إلى بريطانيا بحرا أو باستخدام قطار يمر في نفق تحت البحر، للمطالبة باللجوء السياسي هناك.

Health warning: Despite attempts to nourish themselves with water from nearby fountains, medics warn the aspiring migrants are in serious danger of malnourishment

وأوضحت أن «كاليه» تستقطب منذ سنوات أعدادا كبيرة من المهاجرين الهاربين من الفقر أو الصراع في دول مثل أفغانستان والعراق، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من «كاليه»، فسبق وأمر الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتفكيك خيامهم، لكن عمليات الإجلاء كانت عنيفة استخدمت خلالها قوات الأمن القوة ضد المهاجرين ومسانديهم.

There are fears that there will be a repetition of 'The Jungle', an infamous camp destroyed in 2009

وجاءت العملية في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي تصدرها حزب الجبهة الوطنية متقدما على الحزب الاشتراكي الحاكم، حسبما جاء في الصحيفة.

Charity workers warn the immediate demolition of the camp will leave hundreds homeless and in danger

Charity workers warn the immediate demolition of the camp will leave hundreds homeless and in danger

Perilous trip: Hundreds of settlers play a nightly cat and mouse game with the police and border officials

French authorities insist 'fragile' members of this make-shift community will be given temporary homes

Calais Mayor Natacha Bouchart has blamed Britain's 'generous welfare system' for encouraging these camps

Around 650 of Calais's 1000 migrants are based around the port. In March, four died in a week trying to cross

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