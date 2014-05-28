بالفيديو والصور.. فرنسا تُخلي مخيمات للاجئين عرب وأفارقة بسبب «الجرب»

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الشرطة الفرنسية أخلت 3 مخيمات لمهاجرين غير شرعيين غالبيتهم سوريين وأفارقة «لأسباب صحية» في مدينة «كاليه» شمال غرب فرنسا والمقابلة لبريطانيا، صباح الأربعاء، فيما انتقدت بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هذه العملية، مشيرة أن الحكومة لن تقدم حلول ثانوية للمهاجرين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الشرطة بررت عمليتها بأسباب صحية، وأعلنت أن المهاجرين المتواجدين هناك، الواصل عددهم إلى 800 شخصا، يعيشون في ظروف اجتماعية يرثى لها ويعانون من داء «الجرب»، وبالتالي يجب معالجتهم لمنع تفشى هذا الوباء وانتقاله إلى أشخاص آخرين، الأمر الذي لم تصدقه بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن عملية الإجلاء بدأت في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء، دون أن تصطحبها أعمال عنف، كون أن المهاجرين غادروا خيامهم بهدوء بعدما شاهدوا قدوم الشرطة والصحفيين إليهم.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم سوريون وأفارقة، يأملون عبور القناة البحرية الضيقة إلى بريطانيا بحرا أو باستخدام قطار يمر في نفق تحت البحر، للمطالبة باللجوء السياسي هناك.

وأوضحت أن «كاليه» تستقطب منذ سنوات أعدادا كبيرة من المهاجرين الهاربين من الفقر أو الصراع في دول مثل أفغانستان والعراق، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من «كاليه»، فسبق وأمر الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتفكيك خيامهم، لكن عمليات الإجلاء كانت عنيفة استخدمت خلالها قوات الأمن القوة ضد المهاجرين ومسانديهم.

وجاءت العملية في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي تصدرها حزب الجبهة الوطنية متقدما على الحزب الاشتراكي الحاكم، حسبما جاء في الصحيفة.