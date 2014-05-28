حملة صباحى تتهم رجال أعمال “شرم الشيخ” بافتعال أزمة ” الوافدين”‎

انسحب 18 مندوب من حملة حمدين صباحى يمثلون كل حملته بجنوب سيناء متهمين رجال أعمال شرم الشيخ بافتعال” مظاهرة الوافدين” أمس من أجل إجبار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت.

وقال السيد عبد المحسن المستشار القانونى لحملة صباحى” بجنوب سيناء” والقائم بأعمال المنسق ان جميع مندوبى حملة حمدين صباحى انسحبوا ولم يحضروا اليوم الثالث او فرز الأصوات احتجاج على مد اليوم الثالث ، مشيرا إلى ان بقاء مرشحهم حمدين وعدم الانسحاب حرصا على الدولة فقط ، مضيفا إلى ان حملة السيسى قدمت الاعتراض بعد حملة صباحى وان المد يصب فى مصلحة السيسى وكشف ان ذلك اليوم استجداء للأصوات بعد دفع رجال الأعمال بشرم الشيخ بالاتوبيسات ودفع العاملين للتظاهر امام لجنة حى النور بشرم الشيخ” لمد التصويت ليوم ثالث وفقا لقوله.

و أضاف حاتم هلال عضو حملة ” صباحى” ان حملة السيسى كلها رجال أعمال و ان حملة صباحى من المتطوعين الذين تحملوا تكاليف بقائهم فى الحملة من جيوبهم ، مشيرا إلى ان رجال أعمال شرم الشيخ احضروا العاملين بفنادقهم للتظاهر لإجبار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ، مضيفا ان استكمال صباحى للانتخابات لانه رجل وطني ولإرساء القواعد الديمقراطية مشيرا الى ان العملية الانتخابيه كانت شفافة ونزيهه ومنتظمة.

وانتقد محسن جعفر الناشط السياسى ومؤسس حملة تمرد بدهب سوء التقدير من الاعلام واللجنة العليا للانتخابات ، مشيرا إلى انه كان من الأفضل بحث آليات لتصويت الوافدين أفضل من المد ليوم ثالث.