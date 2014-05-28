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أفكار من جُمانة أبو فاضل لفصل مساحة الاستقبال

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أفكار من جُمانة أبو فاضل لفصل مساحة الاستقبال أفكار من جُمانة أبو فاضل لفصل مساحة الاستقبال

الأربعاء 28-05-2014 17:08

تُواجهين، في بعض الأحيان، مشكلةً في تقسيم مساحة قسم الاستقبال الفسيحة، فلا بدّ لك إذاً من اللجوء إلى الفواصل التي تؤدّي دوراً عملياً وتُضفي جمالاً على منزلك.
مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تُساعدك في الفصل بين الصالون وغرفة الطعام أو بين صالونين أو أكثر.

للفصل بين الصالون وغرفة الطعام
- افصلي المساحة بجدار ذي ارتفاع معيّن، من دون أن يحجب الرؤية كليّاً، ويكون مصنوعاً من الخشب أو الجصّ الأبيض.
- استعملي مكتبة الخشب التي تحتوي على رفوف عدّة، بعد أن تُزيّنيها بـ "الاكسسوارات" والكتب.
- استعيني بالمشربيّة التي تُضفي جواً خاصّاً على الغرفة، أو ببعض أشكال ألواح الخشب المزيّنة بالإنارة المخفيّة.
- وزّعي مجموعة من النباتات ذات الارتفاع المحدّد.
- زيّني المساحة بمدفأة عصريّة مفتوحة من الجانبين، تبدو ألسنة النار واضحة في داخلها.

للفصل بين صالونين
- ضعي سجّادة ضخمة، تتكئ طاولة مستديرة، تحمل وعاءً مليئاً بالأزهار إليها.
- ضعي كرسيين تتوسّطهما طاولة "مودرن بسيطة"، وتُزيّنها بعض "الاكسسوارات".
- استعيني بقطع السجّاد التي تُعلّق على الجدار.
- علّقي المرايا على أحد الجدران، واجعلي لها إطارات مشغولة، إذا كان الطراز كلاسيكياً. أمّا إذا كان الطراز عصريّاً، فالمفضّل وضع مرآة، تمتدّ من الأرض إلى السقف، محاطة بمصابيح الإنارة، من أجل منحها طابعاً جذاباً.

نصيحتان:
1 استعملي نوع البلاط نفسه في أقسام المساحة، وكذلك يجب أن يكون طراز المفروشات موحّداً.
2 احرصي على استخدام الألوان بطريقة مدورسة، لتأتي متناغمة مع بعضها.

أخطاء تجنّبيها...
- تجنبي إغلاق أقسام المساحة كليّاً.
- استعملي المكتبة كفاصل على أن لا تكون عالية كثيراً.
- ابتعدي عن اللجوء إلى الفواصل ذات الألوان الصارخة، تلافياً لئلا تلفت النظر أكثر من المساحة بحدّ ذاتها!

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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