"ميوزيك أوورد" تجمع نانسي وكارول والشاب خالد في موناكو

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة نانسي عجرم خلال وجودها في فرنسا، بعد أن أعلنت عبر حسابها على "تويتر" أنها متوجه الى مدينة "موناكو" الفرنسية لاستلام جائزة "الميوزيك أوورد"، وكانت نانسي قد كتبت شكراً لكل محبيّ حول العالم، لدعمك ليّ، سوف اتسلم جائزة "الميوزك أوورد" اليوم، شكراً لكم".

نانسي حرصت على التواصل مع المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة وصورة صورة، بعد ان وعدتهم بتزويدهم بكل جديد من حفل موناكو، وهي صدقت بوعدها، حيث نشرت صوراً لها على حسابيها الخاصيْن عبر "تويتر" وانستغرام" وهي تتألق بفستان ابيض، عند وصولها الى مكان الحفل وخلال تواجدها على السجادة الحمراء وبعد تسلمها الجائزة، كما نشرت ايضاً صوراً لها مع الشاب خالد.

نانسي تشكر جمهورها

أما كارول سماحة التي، اختارت للمناسبة فستاناً بالون الأزرق، فقد تواجدت هي ايضاً في الحفل نفسه لاستلام جائزتها عن فئة أفضل مطربة عربية في الشرق الاوسط وذلك عن مجمل أعمالها، وهي حرصت كما نانسي على نشر تغريدات وصور على حسابها على "تويتر" بعضها يجمعها بنانسي عجرم بعد استلامهما لجائزيتهما، وبعضها يجمعها بنانسي والشاب خالد، بالإضافة الى صور منفردة لها بعد استلام جائزتها.

كارول توضح حقيقة حلولها مكان سميرة سعيد

يذكر أنّ الفنانة المغربية سميرة سعيد فازت ايضاً بالجائزة نفسها عن أغنية "ما زال" كأفضل أغنية منفردة ولكنها اعتذرت عن الذهاب الى موناكو لاستلام جائزتها، بعد ان كان مكتبها الإعلامي قد أعلن أنها ستسافر الى موناكو لاستلام جائزتها وتقديم أغنية "ما زال" مباشرة على المسرح، ولكنه ما لبث ان وزع قبل يومين خبراً يؤكد فيه اعتذارها عن السفر واستلام جائزتها بسبب بعض الظروف الشخصية، ولكن البعض اعتقد انه تم استبدال سميرة سعيد بالفنانة كارول سماحة مما دفع الاخيرة الى التوضيح عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، ان جائزتها لا علاقة لها بجائزة سميرة سعيد بل هي فازت عن فئة مختلفة.

نانسي عجرم التي تفوز للمرة الثالثة بالجائزة نفسها، سبق لها ان فازت بها المرة الأولى فى العام 2008 عن ألبوم "بتفكر في ايه"، والمرة الثانية في العام 2011 عن ألبوم "نانسي 7" ، ولا شك انه يحق لنانسي ان تكون سعيدة بنجاحها، خصوصاً بعد انتقادات البعض لها لناحية أن البومها الأخير لم يحقق أي نجاح كما لوصفها بـ "الملكة البطيخ". وهي نشرت قبل ساعتين على موقعها على انستغرام صورة لها وهي تحمل الجائزة وكتبت تحتها متوجهة بكلامها إلى المعجبين" انها الجائزة.. شكراً لانكم بذلتم المستحيل .. انا احبكم كثيراً"، كما نشرت صورة ثانية لها على مسرح "الميزيك أوورد" وهي تقدم دويتو مع الشاب خالد أغنية المونديال " صدق حلملك " .

جمهور نوال الزغبي يعترض

حتى الآن لم تصدر أي تعليقات سلبية على فوز نانسي عجرم أو كارول سماحة بالجائزة، التي يعرف عنها انها تثير الكثير من الجدل بين الفنانين، حتى ان هناك من يعتبرها جائزة مدفوعة كغيرها من الجوائز، وبأن كل فنان يفوز بها يدفع ثمنها مسبقاً مئات الوف الدولارات، وهذا الأمر تكرر مع كل النجوم الذين فازوا بها بمن فيهم نانسي عجرم نفسها التي كانت قد تعرضت لحملة لانتقادات عنيفة اثر فوزها بها في العام 2011 حيث اتهمت بأنها دفعت مبلغاً ضخماً للجهة المنظمة، حتى من قبل الفنانين الذين سبق أن فازوا بها، كما أن معجبي عمرو دياب شككوا في نزاهة ''الميوزك أوورد'' ومصداقية الجهة المانحة له، وحملوا شركة ''روتانا'' المنتجة لألبومات دياب، مسؤولية عدم فوز "نجمهم المفضل" بها، ومثلهم فعل "فانز" نوال الزغبي، التي كانت يومها كانت مرشحة يومها للفوز بها قبل أن تستلمها نانسي عجرم، ووجدوا ان نجمتهم الذهبية تستحقها أكثر من غيرها، خصوصاً وأنه لم يسبق لـ نوال أن حصلت عليها طوال مسيرتها الفنية الطويلة.