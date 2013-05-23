وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء الأردن العلاقات بين البلدين

اجتمع محمد عمرو وزير الخارجية مساء أمس، مع الدكتور عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن، خلال تواجده فى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة فى اجتماع الدول الرئيسية الداعمة للمعارضة السورية، وجرى بحث الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها فى جميع المجالات.

وجرى خلال الاجتماع أيضا تناول تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وقد صرح وزير الخارجية، عقب الاجتماع، بأن مصر تعتز كثيرا بعلاقاتها التاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيرا إلى توافر الإرادة السياسية لدى البلدين للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق تعكس عمق العلاقات الأخوية بين شعبى البلدين.