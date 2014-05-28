أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكرملين : العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود

Google+ Print
الكرملين : العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود الكرملين : العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود

 

يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن العمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود أكثر فأكثر.

وقال للصحفيين اليوم الأربعاء : “نعتقد أن هذه العمليات العسكرية الاستفزازية تقود الوضع إلى طريق مسدود، الأمر الذي يعقد تنظيم حوار مع ممثلين من مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك”.

وأضاف أوشاكوف :” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار دائما بما في ذلك في مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي أمس الثلاثاء إلى ضرورة وقف العملية العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا” .

وذكر أن الكرملين لم يحصل على أية طلب من سلطات مقاطعة دونيتسك بتقديم مساعدات عسكرية روسية لها. وقال أوشاكوف :” إن القرار حول توجيه التهنئة للفائز بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بيوتر بوروشينكو سيتخذ بعد إعلان النتائج رسميا ، لافتا إلى أن الكرملين لم يحصل على رسالة رسمية من أوكرانيا تعلن فيها نيتها الخروج من رابطة الدول المستقلة”.

وذكرت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” أن أوشاكوف أكد أن الرئيس بوتين سيلتقي 5 يونيو المقبل نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس لمناقشة مسائل ثنائية ودولية بما فيها الأزمة الأوكرانية ، موضحا أن بوتين سيحضر 6 من يونيو الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في منطقة نورماندي الفرنسية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا