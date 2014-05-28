الكرملين : العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن العمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا تقود إلى طريق مسدود أكثر فأكثر.

وقال للصحفيين اليوم الأربعاء : “نعتقد أن هذه العمليات العسكرية الاستفزازية تقود الوضع إلى طريق مسدود، الأمر الذي يعقد تنظيم حوار مع ممثلين من مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك”.

وأضاف أوشاكوف :” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار دائما بما في ذلك في مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي أمس الثلاثاء إلى ضرورة وقف العملية العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا” .

وذكر أن الكرملين لم يحصل على أية طلب من سلطات مقاطعة دونيتسك بتقديم مساعدات عسكرية روسية لها. وقال أوشاكوف :” إن القرار حول توجيه التهنئة للفائز بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بيوتر بوروشينكو سيتخذ بعد إعلان النتائج رسميا ، لافتا إلى أن الكرملين لم يحصل على رسالة رسمية من أوكرانيا تعلن فيها نيتها الخروج من رابطة الدول المستقلة”.

وذكرت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” أن أوشاكوف أكد أن الرئيس بوتين سيلتقي 5 يونيو المقبل نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس لمناقشة مسائل ثنائية ودولية بما فيها الأزمة الأوكرانية ، موضحا أن بوتين سيحضر 6 من يونيو الاحتفالات بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في منطقة نورماندي الفرنسية.

أ ش أ