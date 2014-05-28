بدء التصويت في انتخابات الرئاسة السورية بالخارج

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية السورية أن المواطنين السوريين المقيمين في كل من العراق وروسيا و إيران وكوريا الديمقراطية وماليزيا وعمان ولبنان توجهوا إلى سفارات بلادهم للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تعددية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المصادر قولها إن الانتخابات لن تجري في 12 دولة عربية و9 دول غربية لأسباب مختلفة منها إغلاق بعض السفارات السورية في تلك الدول ورفض دول أخرى إجراء تلك الانتخابات على أرضها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قانون الانتخابات العامة ، الصادر في مارس 2014 ، حدد مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم اليوم فقط للسوريين المقيمين في الخارج ، و3 يونيو المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.

وسيستمر الاقتراع في السفارات حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد ما لم يتم تمديد فترة التصويت.

أ ش أ