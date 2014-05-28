الفنانون يودعون فايزة كمال إلى مثواها الأخير

لا يكاد يمر أسبوع خلال الفترة الأخيرة، دون أن تشهد الساحة الفنية غياب أحد نجومها، وآخر النجوم الغائبين عن الساحة الفنية كانت الفنانة فايزة كمال التي ابتعدت عن التمثيل لسنوات طويلة ثم عادت للأذهان مع خبر وفاتها المفاجىء عن عمر يناهز 52 عاماً.

رحيل الفنانة فايزة كمال عن الحياة كان بسبب صراعها الطويل مع مرض السرطان، حيث أصيبت بسرطان في الكبد ونقلت إلى إحدى المستشفيات مؤخراً، لكنها لم تتمكن من مقاومة المرض وفارقت الحياة.

حرص على حضور الجنازة ووداع فايزة كمال عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر الحريصة على أداء واجب العزاء في كل مرة يصاب فيها الوسط الفني بفاجعة موت أحد الفنانين، لعلاقتها القوية مع عدد كبير من زملائها.

كما شارك عضو نقابة الممثلين فتوح أحمد في حمل جثمان الفنانة الراحلة وحضر الجنازة أيضاً محمد رياض وجلال الشرقاوي وغيرهم.