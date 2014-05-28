راغب علامة لعادل كرم :أحلام في الليل وكوابيس في النهار

بيروت_ هيام بنوت

حل الفنان راغب علامة ضيفاً مميزاً على الفنان عادل كرم في برنامج "هيدا حكي" والتي تم الترويج لها بأنها ستقدم راغب علامة في اطلالة لا يعرفها الناس عنه سابقاً، كما بالكشف عن خبايا انسحاب راغب من برنامج Arab Idolعندما اشار انها اولى اطلالاته التلفزيونية بعد اعلان خبر انسحابه.

في الحلقة كان راغب علامة، كما عادته انيقاً في إطلالته وبدا بـ "اللوك" والوسامة شبيهاً بالنجم العالمي آلان ديلون، عدا عن أنه كان عفوياً ومتجاوباً في الرد على كل الأسئلة التي طرحت عليه، ولا شك ان اسلوب عادل كرم في الحوار، ساعد على أن تسير الحلقة بطريقة سلسلة وعفوية و"خوشبوشية" بدت واضحة على "الضيف والمضيف، منذ بداية الحلقة عندما حمل راغب عادل بالإضافة الى مشاركته له مزاحه "المبطن" وغير المبطن" خصوصاً عندما سأله عن احلامه وكوابيسه، وهو تلميح غير مباشر الى الفنانة احلام، والتي يبدو أنّ راغب علامة قطع على نفسه بألا يأتي على سيرتها بطريقة مباشرة.

الحوار تطرق الى المواضيع الفنية والسياسة والإنسانية والوطنية والخاصة كما تحدث راغب عن ابوته وعلاقته بالرئيس سعد الحريري.

راغب اعتبر أن الفنان ليس مجرد أغنية جميلة وصوت، وأن الناس سيكتشفون سر تألقه ونجوميته وتربعه على القمة منذ ثلاثين عاماً من خلال ألبومه الجديد، لكونه يطلق مع كل البوم جديد، فكرة موضة جديدة، وهذا ما سوف يحصل أيضاً في البومه الجديد. كما تحدث عن دوره كسفير فوق العادة والمهام الانسانية التي يقوم بها في كافة القطاعات، مؤكداً أن يرفض ان يكون سياسياً أو وزيرا في ظل نظام المحاصصة الطائفي.

خلال السفر يشتاق راغب علامة إلى كل شيء وإلى الكل في لبنان، وعندما تصبح الطائرة فوق بيروت ينشرح صدره، كما قال، وأضاف " ما في اجمل من بيروت بكل اغلاطها".

عادل كرم سأل راغب" أثناء النوم هل ترى أحلاماً أم كوابيس؟"، فأجابه" أحلم في الليل وأرى كوابيس في النهار"، من بعدها تم الطرق الى اسباب انضمامه الى برنامج Arab Idol حيث قال عادل إنه لم يكن يسمع بـ حسن الشافعي، وبأن نانسي، التي تعتبر نجمة كبيرة، لم تنضم الى البرنامج سوى في موسمه الثاني، فأجابه راغب" انا اتوقع الاشياء قبل حصولها، ولقد تبين لي ان ثمة أمور كثيرة سوف تلحق الضرر بالبرنامج،"، ومضيفاً الى "ان البرنامج كان مرحلة جميلة في حياته وبأن نانسي "الاسم الكبير" من بعدي لم تكن في الموسم الاول، ومؤكداً "لكن "لما توصل لمطرح بدك تفوت بالحيط" وتلفت النظر اليه ولكن الآخرين لا يبدون اي اهتمام لذلك كان من الأفضل أن انسحب قبل " ما فوت بالحيط" أنا أيضاً.

في المقابل أكد راغب انه لا يمكن ان يتوقع اي شيء للموسم الثالث، حتى لو كان متواجداً فيه، موضحاً ان في الفن منذ 30 عاماً ووجوده في Arab Idol كان لعامين فقط، وبأنه يتمنى ان يصحح السائق مساره قبل "ما يفوت بالحيط"، ولكنه أكد على ان مشروع الدويتو مع نانسي عجرم لا يزال قائماً، ولكن انشغالاتهما حالت دون تنفيذه حتى الآن، ومؤكداً أن "نانسي بينغار منها" ولكنها لا تغار من أحد (ربما في اشارة منه الى غيرة احلام من نانسي).

على المستوى الشخصي تحدث راغب عن ولديه خالد ولؤي كما عن علاقته المميزة بسعد الحريري مشيراً إلى انه كان صديقه قبل ان يصبح رئيس حكومة لينان".