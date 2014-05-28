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نهاية باسم يوسف والمنتج يمتنع عن الرد

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نهاية باسم يوسف والمنتج يمتنع عن الرد نهاية باسم يوسف والمنتج يمتنع عن الرد

الأربعاء 28-05-2014 15:46

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان مجموعة MBC عن عدم عودة برنامج البرنامج في موعده المحدد يوم الجمعة 30 مايو، ونشرت القناة بياناً أكدت فيه أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريباً.
روّاد مواقع التواصل لم يهدأوا، وأكّد بعضهم أنّ باسم يوسف لن يعود مرّة أخرى إلى الشاشة، وأنّ هذه هي نهاية برنامج "البرنامج"، في حين نشر بعض الصحفيين تصريحات لأحد العاملين في البرنامج جاء فيها أنّ باسم تلقّى أنباءً أكيدة بأنه لن يعود إلى الشاشة وأن فترة السخرية قد انتهت.
من جانبنا حاولنا الاتصال بمنتج البرنامج طارق القزاز الذي تهرّب من الإجابة على سؤال عّما إذا كان البرنامج سيعود أم لا، وطلب منا معاودة الاتصال به، ولدى اتصالنا به مرّة ثانية لم يردّ على هاتفه، ما يشير إلى أنّ هناك حالة من الإرباك بين العاملين في البرنامج، وحتى الآن لم ترد تأكيدات بالنفي أو الإيجاب عمّا إذا كان البرنامج سيستمر أم لا.

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سيدتي